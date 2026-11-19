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Президент Володимир Зеленський під час зустрічі Коаліції охочих закликав європейських партнерів якомога швидше реалізувати рішення про надання Україні €45 млрд для покриття бюджетних потреб.

Також учасники зустрічі обговорили посилення української протиповітряної оборони, зокрема в межах програми PURL, та підготовку зимового пакета перехоплювачів балістичних ракет.

Окрему увагу приділили розвитку нових оборонних спроможностей, які Україна може реалізувати спільно з європейськими партнерами, а також дипломатичним зусиллям для досягнення миру.

Зеленський подякував учасникам Коаліції охочих за підтримку України та спільну роботу задля завершення російської війни.

Джерело: Володимир Зеленський / Telegram.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький під час візиту до Брюсселя провів зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та високою представницею ЄС Каєю Каллас, обговоривши фінансування на 2027 рік, екстрену енергетичну підтримку і посилення санкційного тиску на рф.

Європейський Союз планує надати Україні 920 мільйонів євро для відновлення та посилення енергетичної інфраструктури перед зимовим періодом. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейський Союз 30 липня перерахував Україні черговий фінансовий транш у розмірі 3,47 млрд євро. Кошти спрямують на підтримку обороноздатності країни та фінансування першочергових державних потреб в умовах повномасштабної війни.

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