W poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, w Ukrainie prognozowana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami oraz znacznymi różnicami pogodowymi między zachodnią częścią kraju a pozostałym terytorium. Informuje o tym Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne.

Według danych synoptyków w obwodach zachodnich wystąpi umiarkowany, miejscami obfity mokry śnieg oraz śnieg; spodziewane jest oblodzenie nawierzchni, a na drogach pojawi się gołoledź; w ciągu dnia opady rozprzestrzenią się również na obwody winnicki i żytomierski, gdzie prognozowany jest deszcz ze śniegiem. Na pozostałym terytorium kraju nie przewiduje się znaczących opadów. Wiatr będzie przeważnie południowo-wschodni i wschodni, o prędkości 7–12 m/s, a w obwodach zachodnich i południowych miejscami pojawią się porywy o prędkości 15–20 m/s.

Temperatura powietrza w obwodach zachodnich w nocy wyniesie 1–6° mrozu, w ciągu dnia — około 0°; w regionach północnych i centralnych w nocy od 3° mrozu do 2° powyżej zera, w ciągu dnia 1–6° powyżej zera; w regionach wschodnich i południowych w nocy 0–5° powyżej zera, w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 5–10° powyżej zera, a na południu obwodu odeskiego oraz na Krymie — do 12° powyżej zera.

W obwodzie kijowskim i w Kijowie 23 listopada spodziewana jest pogoda pochmurna z przejaśnieniami, bez znaczących opadów. Wiatr wschodni, 7–12 m/s. Temperatura w obwodzie w nocy od 3° mrozu do 2° powyżej zera, w ciągu dnia 1–6° powyżej zera; w stolicy w nocy około 0°, w ciągu dnia 2–4° powyżej zera.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne.

W wysokogórskich rejonach Karpat już czwarty dzień z rzędu utrzymuje się burzowa pogoda: na szczycie Pip Ivan Czarnohorski spadło dużo śniegu, temperatura spadła do 12 stopni mrozu, a prędkość wiatru na szczycie sięgała 17 m/s. Informację tę przekazali w niedzielę, 22 listopada 2026 r., ratownicy górscy z regionu Przykarpacia.

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