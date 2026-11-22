W wysokogórskich rejonach Karpat już czwarty dzień z rzędu panują burzowe warunki pogodowe: na szczycie Pip Ivan Czarnohorski spadło dużo śniegu, temperatura spadła do -12 stopni, a prędkość wiatru na szczycie sięgała 17 m/s. Informację tę przekazali w niedzielę, 22 listopada 2026 roku, ratownicy górscy z regionu Przykarpacia.

W niedzielę rano na szczycie było pochmurno i utrzymywała się gęsta mgła, przez którą ledwo można było dostrzec zarysy budynków, a otwarte powierzchnie i drewniane konstrukcje pokryły się warstwą lodu.

Dzień wcześniej specjaliści Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie iwano-frankowskim wezwali turystów do powstrzymania się od wypraw w góry do czasu ustabilizowania się warunków pogodowych, ostrzegając przed niebezpieczeństwem zboczenia z trasy we mgle, poślizgnięcia się na oblodzonych zboczach oraz narażenia się na silne podmuchy wiatru na otwartych grzbietach.

Źródło: Górscy ratownicy z regionu Przykarpacia.

21 listopada w zachodnich obwodach Ukrainy warunki pogodowe gwałtownie się pogorszyły. Obwody lwowski i iwano-frankowski pokryły się śniegiem, co może powodować utrudnienia w ruchu drogowym i pogorszenie widoczności. Na szczycie Pip Ivan prognozowana jest mgła, silny wiatr o prędkości do 20 m/s, mróz -3°C oraz oblodzenie.

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