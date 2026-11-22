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У високогір’ї Карпат четвертий день поспіль зберігається штормова погода: на горі Піп Іван Чорногірський випало багато снігу, вдарив 12-градусний мороз, а швидкість вітру на вершині сягала 17 м/с. Про це в неділю, 22 листопада 2026 року, повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.

Станом на ранок неділі на вершині було хмарно й тримався густий туман, через який ледь проглядаються обриси будівель, а відкриті поверхні та дерев’яні конструкції вкрилися шаром льоду.

Напередодні фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області закликали туристів утриматися від виходів у високогір’я до стабілізації погодних умов, застерігаючи про небезпеку збитися з маршруту в тумані, послизнутися на обмерзлих схилах та потрапити під сильні пориви вітру на відкритих хребтах.

Джерело: Гірські рятувальники Прикарпаття.

21 листопада у західних областях України різко погіршилися погодні умови. Львівську та Івано-Франківську області засипало снігом, через що на дорогах можливі ускладнення руху та погіршення видимості. На вершині Піп Іван прогнозують туман, сильний вітер до 20 м/с, мороз -3°C та обледеніння.

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