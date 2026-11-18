11月17日晚，俄罗斯侵略者使用无人机袭击了第聂伯市及第聂伯彼得罗夫斯克州尼科波尔区。袭击造成6人受伤，其中包括一名15岁的少年。

据他介绍，此次袭击导致第聂伯市的多户住宅楼、独栋住宅、学生宿舍、休闲公园及基础设施遭到破坏。

五名伤者已被送往医疗机构救治。 一名37岁的妇女伤势危重。另有三名男子和一名妇女受了中度伤：其中包括两名年龄分别为28岁和52岁的男子，以及一名49岁的妇女和一名15岁的少年。

还有一名58岁的女性伤者在现场接受了医护人员的救治。

此外，俄军还袭击了尼科波尔区的波克罗夫斯卡社区。关于此次袭击造成的后果，具体情况正在核实中。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政长官亚历山大·甘扎在Telegram上通报了这一消息。

过去24小时内（11月17日），俄罗斯占领军对扎波罗热州55个居民点发动了692次袭击。扎波罗热市及扎波罗热区遭袭，造成2人死亡，另有49人受伤。

11月17日晚，俄军再次发动无人机袭击。防空部队击落并压制了126架敌方无人机。

在文尼察市中心，有4人因俄罗斯袭击而受伤。

在基辅德斯尼亚区，一架无人机残骸坠落引发草地起火。

在第聂伯市，奥地利领事馆和一所中学遭到破坏，并有人员受伤。

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