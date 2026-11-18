Wieczorem 17 listopada rosyjscy najeźdźcy zaatakowali Dniepr oraz rejon nikopolski w obwodzie dniepropetrowskim przy użyciu dronów. W wyniku ostrzału rannych zostało sześć osób, w tym 15-letni chłopiec.

Jak podał, w Dnieprze w wyniku ataku uszkodzono budynki wielorodzinne i prywatne, akademik, park rekreacyjny oraz obiekty infrastruktury.

Pięć osób trafiło do szpitali. W stanie krytycznym znajduje się 37-letnia kobieta. Trzech mężczyzn i jedna kobieta odnieśli obrażenia średniej ciężkości: są to mężczyźni w wieku 28 i 52 lat, a także 49-letnia kobieta i 15-letni chłopiec.

Kolejnej poszkodowanej, 58-letniej kobiecie, lekarze udzielili pomocy na miejscu zdarzenia.

Ponadto rosyjskie wojska zaatakowały gminę Pokrowska w rejonie nikopolskim. Informacje na temat skutków ataku są obecnie weryfikowane.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha na Telegramie.

W ciągu ostatnich 24 godzin, 17 listopada, rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły 692 ataki na 55 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków na Zaporoże i rejon zaporoski zginęły dwie osoby, a kolejne 49 zostało rannych.

Wieczorem 17 listopada rosyjskie wojska rozpoczęły kolejną ofensywę z użyciem dronów. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 126 wrogich bezzałogowych statków powietrznych.

W centrum Winnicy w wyniku rosyjskiego ataku cztery osoby odniosły obrażenia.

W dzielnicy Desnyanska w Kijowie zapaliła się trawa po upadku szczątków drona.

W Dnieprze uszkodzono konsulat Austrii i gimnazjum; są ranni.

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