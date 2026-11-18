Wieczorem 17 listopada rosyjskie wojska rozpoczęły kolejny atak z użyciem dronów. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 126 wrogich dronów.

Od godz. 18:00 we wtorek, 17 listopada, wróg przeprowadził atak przy użyciu 141 dronów uderzeniowych typu Shahed (z czego 73 to drony odrzutowe), „Gerbera” oraz dronów imitujących typu „Parodia” z następujących kierunków: Orel, Millerowo (RF), a także Czauda i Gwardijskie (tymczasowo okupowany Krym).

Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowe przeciwlotnicze, oddziały walki elektronicznej i systemy bezzałogowe oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych, stan na godz. 08:00 w środę, 18 listopada, obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 126 dronów.

Odnotowano trafienia w siedmiu lokalizacjach.

Informację tę podały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy na Telegramie.

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