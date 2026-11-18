Вечером 17 ноября российские войска начали очередную атаку с использованием беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 126 вражеских БПЛА.

С 18:00 вторника, 17 ноября, враг нанёс 141 ударным БПЛА типа Shahed (73 из них — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» со следующих направлений: Орел, Миллерово (РФ), а также Чауда и Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 среды, 18 ноября, ПВО сбила / подавила 126 беспилотников.

Зафиксированы попадания в семи точках.

Об этом Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают в Telegram.

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