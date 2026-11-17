В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся обстрелу. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

«Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов. О развитии ситуации сообщим дополнительно», – написал Аксенов.

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В сети пишут о ракетной атаке, но была информация о том, что удары нанесли беспилотники. Кроме того, по предварительным данным, один пролет Крымского моста упал в воду, и арки не видно.

Днем ранее Украина уже атаковала Керченский мост, движение по нему также было перекрыто.

Ранее в Керчи дроны атаковали воинскую часть, охраняющую Керченский мост.

Чубаров призвал как можно скорее уничтожить Керченский мост.

До этого в Крыму из-за взрывов дважды перекрывали Керченский мост.

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