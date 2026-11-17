W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy na moście został tymczasowo wstrzymany.

„Wróg ponownie zaatakował Most Krymski. W chwili obecnej ruch na moście został wstrzymany. Prosimy mieszkańców i gości Krymu o powstrzymanie się od podróży w kierunku mostu oraz o uwzględnienie ograniczeń podczas planowania tras. O rozwoju sytuacji poinformujemy w późniejszym terminie” – napisał Aksjonow.

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W sieci pojawiają się informacje o ataku rakietowym, ale pojawiły się również doniesienia, że uderzenia zadały drony. Ponadto, według wstępnych doniesień, jeden przęsło mostu krymskiego wpadło do wody, a łuki nie są widoczne.

Dzień wcześniej Ukraina zaatakowała już most kerczeński, a ruch na nim również został zablokowany.

Wcześniej w Kerczu drony zaatakowały jednostkę wojskową, która chroni most kerczeński.

Czubarow wezwał do jak najszybszego zniszczenia mostu kerczeńskiego.

Wcześniej na Krymie most kerczeński był dwukrotnie zamykany z powodu wybuchów.

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