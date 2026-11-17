W nocy z 16 na 17 listopada celem ataku stał się zakład „Gazprom Neftochim Salavat”, położony w mieście Salavat w Republice Baszkirii.

Prawdopodobnie pocisk trafił w instalację produkcyjną na terenie zakładu, po czym wybuchł tam pożar.

„Gazprom Naftochim Salavat” (znany również jako rafineria w Salavacie) jest jednym z największych kompleksów rafineryjnych i petrochemicznych w Rosji i Baszkirii. Zakład został założony w 1948 roku (wcześniej znany jako rafineria w Nowo-Iszimbaju oraz „Salavatnefteorgsintez”).

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Kompleks dysponuje pełnym cyklem przetwarzania surowców węglowodorowych i obejmuje rafinerię ropy naftowej oraz zakład gazochemiczny, zakład „Monomer” oraz spółkę „Novo-Salavatskaya PGU”. Zakład wytwarza ponad 150 rodzajów produktów, w tym benzyny samochodowe, olej napędowy, mazut, bitumy, polietylen, amoniak, karbamid, alkohol butylowy oraz akrylany.

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Źródło: Exilenova+

Ponadto w Kursku zapaliła się podstacja zasilająca 400 tysięcy odbiorców.

Przypomnijmy, że 17 listopada ruch na Moście Krymskim został wstrzymany z powodu kolejnego ataku.

W Moskwie doszło do serii wybuchów podczas ataku ukraińskich dronów.

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