Film: W Baszkirii zaatakowano zakład „Gazprom Neftekhim Salavat”
W nocy z 16 na 17 listopada celem ataku stał się zakład „Gazprom Neftochim Salavat”, położony w mieście Salavat w Republice Baszkirii.
Prawdopodobnie pocisk trafił w instalację produkcyjną na terenie zakładu, po czym wybuchł tam pożar.
„Gazprom Naftochim Salavat” (znany również jako rafineria w Salavacie) jest jednym z największych kompleksów rafineryjnych i petrochemicznych w Rosji i Baszkirii. Zakład został założony w 1948 roku (wcześniej znany jako rafineria w Nowo-Iszimbaju oraz „Salavatnefteorgsintez”).
Kompleks dysponuje pełnym cyklem przetwarzania surowców węglowodorowych i obejmuje rafinerię ropy naftowej oraz zakład gazochemiczny, zakład „Monomer” oraz spółkę „Novo-Salavatskaya PGU”. Zakład wytwarza ponad 150 rodzajów produktów, w tym benzyny samochodowe, olej napędowy, mazut, bitumy, polietylen, amoniak, karbamid, alkohol butylowy oraz akrylany.
Źródło: Exilenova+
Ponadto w Kursku zapaliła się podstacja zasilająca 400 tysięcy odbiorców.
Przypomnijmy, że 17 listopada ruch na Moście Krymskim został wstrzymany z powodu kolejnego ataku.
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