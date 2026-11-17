W nocy z 16 na 17 listopada w rosyjskim Kursku doszło do ataku na podstację elektryczną „Sadovaja”, na terenie której wybuchł pożar. Świadczy o tym analiza OSINT przeprowadzona przez firmę Astra na podstawie nagrań wideo przekazanych przez lokalnych mieszkańców.

Według relacji naocznych świadków około północy w mieście słychać było głośne wybuchy i działała obrona przeciwlotnicza, a wkrótce potem kanały monitorujące na Telegramie zaczęły informować o skutkach ataku na ziemi. Jednocześnie nie pojawiły się jak dotąd żadne oficjalne oświadczenia rosyjskich władz dotyczące samego ataku i spowodowanych przez niego zniszczeń.

Podstacja „Sadovaja” o napięciu 330 kV, położona w północnej dzielnicy Kurska i podlegająca spółce „Rosseti”, stanowi kluczowy węzeł zasilający dla systemu energetycznego samego centrum obwodowego oraz północnych rejonów obwodu. Obiekt ten zapewnia energię elektryczną około 400 tys. mieszkańców miasta oraz dużym przedsiębiorstwom przemysłowym, w tym zakładom „Pribor” i „Schetmash”.

Podstacja została zbudowana już w 1965 roku, a w latach 2010–2014 przeszła gruntowną przebudowę, w ramach której faktycznie wzniesiono nowy, nowoczesny kompleks wyposażony w cyfrowe systemy sterowania.

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Źródło: ASTRA

Przypomnijmy, że 17 listopada ruch na moście krymskim został wstrzymany z powodu kolejnego ataku.

Dzień wcześniej Ukraina zaatakowała już most w Kerczu, co również spowodowało wstrzymanie ruchu.

Wcześniej w Kerczu drony zaatakowały jednostkę wojskową, która chroni most kerczeński.

Czubarow wezwał do jak najszybszego zniszczenia mostu w Kerczu.

Wcześniej na Krymie most kerczeński był dwukrotnie zamykany z powodu wybuchów.

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