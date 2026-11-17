11月17日凌晨，俄罗斯库尔斯克市的“萨多瓦亚”变电站遭到袭击，站内随后发生火灾。Astra基于当地居民提供的视频所进行的OSINT分析证实了这一情况。

据目击者称，午夜时分，该市传出巨大爆炸声，防空系统也随之启动；不久后，Telegram上的监测频道便开始报道地面受损情况。 与此同时，俄罗斯当局目前尚未就此次袭击及其造成的破坏发表官方声明。

“萨多瓦亚”变电站电压为330千伏，位于库尔斯克市北部地区，隶属于“罗斯埃蒂”公司，是该州首府及北部地区电力系统的关键供电枢纽。 该设施为约40万市民及大型工业企业提供电力，其中包括“普里博尔”和“什切特马什”工厂。

该变电站建于1965年，并在2010至2014年间进行了大规模改造，在此期间实际上建成了一个配备数字控制系统的全新现代化综合设施。

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来源：ASTRA

需要指出的是，克里米亚大桥因11月17日再次遭受袭击而暂停了交通通行。

此前一天，乌克兰曾袭击过克里米亚大桥，该桥的交通也因此中断。

此前，在刻赤，无人机曾袭击了负责守卫刻赤大桥的军事单位。

丘巴罗夫呼吁尽快摧毁克里米亚大桥。

在此之前，克里米亚的克里米亚大桥曾因爆炸事件两度被封锁。

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