В ночь на 17 ноября в российском Курске под удар попала электроподстанция «Садовая», на территории которой возник пожар. Об этом свидетельствует OSINT-анализ Astra, проведенный на основе видео, полученных от местных жителей.

По информации очевидцев, около полуночи в городе раздавались громкие взрывы и работала противовоздушная оборона, а вскоре мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о последствиях на земле. В то же время официальных заявлений от российских властей относительно самой атаки и вызванных ею разрушений пока не поступало.

Подстанция «Садовая» напряжением 330 кВ, расположенная в Северном районе Курска и подчиняющаяся компании «Россеты», является ключевым центром питания для энергосистемы самого областного центра и северных районов области. Объект обеспечивает электроэнергией около 400 тыс. горожан и крупные промышленные предприятия, среди которых заводы «Прибор» и «Счетмаш».

Подстанция была построена ещё в 1965 году, а в 2010–2014 годах она прошла масштабную реконструкцию, в ходе которой фактически был возведён новый современный комплекс с цифровыми системами управления.

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Источник: ASTRA

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