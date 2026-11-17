W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RFS władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.

Zgodnie z informacjami krążącymi w sieci, po nocnych uderzeniach, prawdopodobnie rakietami, przęsło samochodowe mostu krymskiego rzekomo straciło integralność i znalazło się w wodzie.

Na razie nie ma niezależnego potwierdzenia całkowitego zawalenia się konstrukcji. Nie opublikowano również zweryfikowanych danych, które pozwoliłyby ustalić skalę ewentualnych zniszczeń.

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Źródło: Exilenova+

Przypomnijmy, że 17 listopada ruch na moście krymskim został wstrzymany z powodu kolejnego ataku.

Dzień wcześniej Ukraina zaatakowała już most kerczeński, co również spowodowało wstrzymanie ruchu na nim.

Wcześniej w Kerczu drony zaatakowały jednostkę wojskową, która chroni most kerczeński.

Czubarow wezwał do jak najszybszego zniszczenia mostu w Kerczu.

Wcześniej na Krymie most kerczeński był dwukrotnie zamykany z powodu wybuchów.

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