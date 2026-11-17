В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки моста в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

По информации, распространяемой в сети, после ночных ударов, возможно, ракетами, автомобильная арка Крымского моста якобы потеряла целостность и оказалась в воде.

На данный момент нет независимого подтверждения полного обрушения конструкции. Также не обнародованы проверенные данные, которые позволили бы установить масштабы возможных разрушений.

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Источник: Exilenova+

Напомним, движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено из-за повторной атаки 17 ноября.

Днем ранее Украина уже атаковала Керченский мост, движение по нему также было перекрыто.

Ранее в Керчи дроны атаковали воинскую часть, охраняющую Керченский мост.

Чубаров призвал как можно скорее уничтожить Керченский мост.

До этого в Крыму из-за взрывов дважды перекрывали Керченский мост.

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