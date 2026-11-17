Видео: Крымский мост частично обрушился после ракетного удара
В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки моста в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.
По информации, распространяемой в сети, после ночных ударов, возможно, ракетами, автомобильная арка Крымского моста якобы потеряла целостность и оказалась в воде.
На данный момент нет независимого подтверждения полного обрушения конструкции. Также не обнародованы проверенные данные, которые позволили бы установить масштабы возможных разрушений.
Источник: Exilenova+
Напомним, движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено из-за повторной атаки 17 ноября.
Днем ранее Украина уже атаковала Керченский мост, движение по нему также было перекрыто.
Ранее в Керчи дроны атаковали воинскую часть, охраняющую Керченский мост.
Чубаров призвал как можно скорее уничтожить Керченский мост.
До этого в Крыму из-за взрывов дважды перекрывали Керченский мост.