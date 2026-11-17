В ночь на 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по столице. Об атаке на Северный и Южный мосты сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Столица в настоящее время подвергается ударам баллистических ракет. Виталий Кличко написал: «В столице работают силы ПВО. Киев подвергается атаке баллистических ракет. Находитесь в укрытиях!»

В сети пишут, что россияне атакуют Северный мост в Киеве. Взрывы не прекращаются. Кличко подтвердил эту информацию: «Предварительно, попадания по Северному и Южному мостам в столице».

Источник: Виталий Кличко

Ранее в Киеве отремонтировали поврежденный дроном Северный мост.

Утром 4 октября во время атаки с использованием дронов российский шахид взорвался на проезжей части Северного моста в Киеве.

В результате атаки 4 октября на столичном Северном мосту была повреждена тепломагистраль. Из-за этого в Деснянском районе временно отключили горячую воду.

Читай нас в