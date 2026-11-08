俄罗斯动用无人机和空对地导弹袭击乌克兰，防空部队击落了137架无人机

11月8日夜间，俄军对乌克兰发动了大规模空袭，动用了制导航空导弹和攻击型无人机。

防空部队成功摧毁并压制了大部分敌方无人机，但仍有数处地点遭到命中。

据军方消息，今夜敌方从亚速海海域发射了：

三枚X-59/69型制导航空导弹，从亚速海海域 发射 ；

164架攻击型无人机，其中包括“沙赫德”（Shahed，特别是喷气式机型）、“赫尔伯拉”（Gerbera）以及“帕罗迪亚”（Parodia）类型的诱饵无人机。

无人机从俄罗斯的奥尔洛、库尔斯克、米列罗沃和普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克方向，以及顿涅茨克州和克里米亚的临时被占领土——特别是格瓦尔迪耶斯克——发射。

据乌克兰武装部队空军初步数据，截至11月8日08:00，防空部队已击落并压制137架“Shahed”、“赫尔伯”及其他类型的敌方无人机。其中88架为喷气式无人机。

与此同时，记录到敌方空中攻击武器命中23处地点。此外，还有6处地点记录到了被击落的无人机及其残骸坠落。

空军澄清称，上述信息为初步数据。

乌克兰武装部队空军的报告证实了这一点。

由于无人机袭击了该市的居民区，造成一人受伤。此外，还记录到私人住宅和多户住宅楼受损的情况。

11月7日，俄军再次袭击敖德萨，造成一人死亡。此外，城市基础设施也遭到破坏。

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