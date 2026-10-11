Российский дрон убил водителя грузовика агропредприятия в Харьковской области

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.

«По данным следствия, 11 октября около 10:20 российские военные нанесли удар БПЛА типа «Молния» недалеко от села Черноглазовка Богодуховского района», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в результате попадания загорелся грузовой автомобиль сельскохозяйственного предприятия. Водитель грузовика погиб. Еще один человек пострадал.

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Ранее РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, который произошел 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.

В ночь на 11 октября российские войска атаковали Украину 116 ударными беспилотниками с пяти направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили большинство вражеских целей, однако зафиксированы попадания в нескольких местах.

За сутки подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 2370 целей противника. Среди них — 619 российских военнослужащих. Этот результат стал вторым по количеству пораженных целей за всё время существования СБС.

В ночь на 9 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам на территории Российской Федерации. В частности, вблизи населенного пункта Дальнее Константиново-5 в Нижегородской области был поражен объект филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЕНКИ) — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в Омске и Ухте, а также по очередному дата-центру.

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