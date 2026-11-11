Rosyjskie drony uszkodziły trzy budynki mieszkalne w obwodzie rówieńskim

W nocy z 10 na 11 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obwód rówieński za pomocą dronów bojowych. W wyniku ostrzału w gminie Kostopil uszkodzono trzy domy prywatne, w jednym z nich zniszczono ścianę i dach. Poinformował o tym przewodniczący Rady Obwodowej w Równie Oleksandr Kowal.

Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał w wyniku ataku.

Na miejscu uderzenia pracują przedstawiciele odpowiednich służb, którzy ustalają skalę zniszczeń i zajmują się likwidacją skutków ostrzału – zaznaczył Kowal.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Wojska rosyjskie zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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