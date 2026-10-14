Вторую ночь подряд в Москве массово перенаправляют самолеты из-за атаки дронов

В московских аэропортах вторую ночь подряд наблюдаются перебои с авиарейсами на фоне сообщений о массированной атаке беспилотников. Мэр Москвы заявляет о десятках дронов, которые пытаются атаковать российскую столицу.

Более 30 самолетов, которые по плану должны были приземлиться в Москве, столичные аэропорты перенаправили в другие пункты посадки в связи с введенными ограничениями. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС около 01:00.

Более 20 самолетов, в частности, принял аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге, пишут российские СМИ. Росавиация сообщила о введении ограничений в трех крупных московских аэропортах: «Жуковский», «Внуково» и «Шереметьево».

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о массированной атаке беспилотников на российскую столицу. По его словам, она началась около полуночи и продолжалась в течение следующих нескольких часов.

В это время Собянин неоднократно писал в своем Telegram-канале о работе российской противовоздушной обороны. По подсчётам российских СМИ, с полуночи до 03:00 ПВО якобы уничтожила не менее 75 беспилотников в окрестностях Москвы.

По данным мэра, в результате атаки зафиксировано падение обломков. На местах работают специалисты экстренных служб. Других подробностей Собянин не сообщил.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако работники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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