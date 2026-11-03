Film: Drony przeleciały 700 km i zaatakowały jedną z największych rosyjskich rafinerii

W nocy z 2 na 3 listopada drony przeprowadziły atak na rafinerię „Slavnafta-YANOS” w rosyjskim Jarosławiu. Po ataku na terenie strefy przemysłowej wybuchł pożar.

Informacja o ataku pojawiła się w nocy z 2 na 3 listopada. Według danych Exilenova+ celem dronów była rafineria w Jarosławiu. Po uderzeniu na terenie strefy przemysłowej wybuchł pożar.

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W momencie przygotowywania niniejszego materiału nie było żadnych oficjalnych informacji na temat charakteru uszkodzeń zakładu ani ewentualnego wstrzymania jego działalności. Nie podano również, które konkretnie obiekty produkcyjne mogły ulec zniszczeniu.

„Slavnafta-YANOS” (Jarosławnaftorgsintez) to jeden z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. Zakład rozpoczął działalność w 1961 roku i należy do pięciu największych rafinerii w kraju pod względem wielkości przerobu ropy naftowej.

Zakład znajduje się ponad 700 km od granicy państwowej z Ukrainą i około 250 km na północny wschód od Moskwy. Jego teren produkcyjny zajmuje 809,1 ha.

Źródła: Supernova+, Exilenova+

Wcześniej drony zaatakowały rosyjską rafinerię Lukoil w obwodzie niżnogrodzkim.

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W nocy z 29 na 30 października drony zaatakowały rosyjskie miasto Nowokujbyszewsk w obwodzie samarskim.

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