Видео: Дроны пролетели 700 км и атаковали один из крупнейших российских НПЗ

В ночь на 3 ноября беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Славнафта-ЯНОС» в российском Ярославле. После атаки на территории промышленной зоны вспыхнул пожар.

Сообщение об атаке появилось ночью 3 ноября. По информации Exilenova+, целью беспилотников стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод. После удара на территории промышленной зоны возник пожар.

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На момент подготовки материала официальной информации о характере повреждений предприятия и возможной остановке его работы не было. Также не сообщалось, какие именно производственные объекты могли пострадать.

«Славнафта-ЯНОС» (Ярославнефтеоргсинтез) — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод начал работу в 1961 году и входит в пятерку крупнейших НПЗ страны по объемам переработки нефти.

Предприятие расположено более чем в 700 км от государственной границы Украины и примерно в 250 км к северо-востоку от Москвы. Его производственная площадка занимает 809,1 га.

Источники: Supernova+, Exilenova+

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