Ушаков заявил о возможных прямых переговорах Зеленского с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным передали ему сообщение о предстоящих переговорах по прекращению войны в Украине. Помощник российского президента Юрий Ушаков утверждает, что европейские лидеры сообщили о готовности Владимира Зеленского к прямым переговорам с главой Кремля. По словам Ушакова, такая встреча могла бы состояться в Москве, однако официального подтверждения со стороны Украины относительно этих заявлений пока нет.

О возможных прямых переговорах президентов Украины и России заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. По его словам, во время телефонного разговора 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере якобы передали российскому лидеру сообщение о желании Владимира Зеленского провести с ним прямые переговоры.

В то же время в публичных заявлениях финской и норвежской сторон речь идет об обсуждении войны России против Украины и будущих дипломатических контактов. Там не подтверждали отдельно утверждение Ушакова о том, что Зеленский якобы выразил готовность встретиться с Путиным.

Ушаков заявил, что прямой контакт между президентами Украины и России имеет смысл. По его словам, именно на уровне глав государств можно было бы обсудить ключевые вопросы завершения войны. «Конечно, в принципе, контакт на уровне руководителей Украины и России имеет наибольший смысл», — сказал помощник Путина. Он также заявил, что Зеленский может приехать в Москву для такой встречи. По словам Ушакова, российская сторона якобы готова обеспечить украинскому президенту необходимые условия, в частности безопасность. Однако пока это лишь заявление представителя Кремля, а не согласованная договоренность о встрече.

Что известно о разговоре Стубба и Стере с Путиным

27 октября Александр Стубб и Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Владимиром Путиным. Инициаторами звонка выступили финский президент и норвежский премьер. Разговор состоялся в Хельсинки и стал продолжением встречи, которая прошла в Осло 20 октября. По официальным сообщениям Финляндии и Норвегии, политики обсуждали российскую войну против Украины, дипломатические усилия по её прекращению и предстоящие переговоры. Перед разговором они проконсультировались с Украиной. Целью звонка было непосредственно передать Путину сообщение о дальнейших переговорах.

Стубб и Стере также подчеркнули, что их страны будут и впредь поддерживать Украину. Они заявили о необходимости прекратить войну и возобновить переговорный процесс. В то же время оба лидера отдельно подчеркнули, что выступали от имени своих государств, а не всей Европы. Финский президент после разговора назвал его прямым и содержательным. Он подчеркнул, что исход войны напрямую повлияет на безопасность Финляндии и всей Европы. Премьер-министр Норвегии, со своей стороны, обратил внимание на человеческие потери и разрушения, которые будут иметь последствия для будущих поколений.

Действительно ли Зеленский готов встретиться с Путиным

Заявление Ушакова о якобы готовности Зеленского к прямым переговорам следует отделять от официально подтвержденных фактов. Сообщения финской и норвежской сторон подтверждают, что они беседовали с Путиным о предстоящих переговорах и передавали ему соответствующие сообщения. Однако в этих заявлениях нет прямого подтверждения того, что Зеленский согласился на встречу с российским президентом в Москве.

Также пока нет подтвержденной договоренности о месте, дате или условиях возможной встречи двух лидеров. Предложение приехать в Москву прозвучало именно от Ушакова. Украинская сторона должна отдельно определить свою позицию относительно такого формата, если вопрос о встрече действительно будет рассматриваться.

Контакты между европейскими лидерами и Путиным происходят на фоне дипломатических усилий, направленных на возобновление переговоров между Украиной, Россией и США. Одним из вопросов остается то, на каком уровне и в каком формате стороны смогут обсуждать возможное завершение войны.

Что известно о следующем раунде переговоров

Телефонный разговор Стубба и Стере с Путиным был связан с подготовкой к предстоящим переговорам в Абу-Даби. По сообщениям СМИ, в начале ноября там ожидается встреча представителей Украины, России и США. Ее целью должно стать продолжение дипломатических контактов по вопросу прекращения войны. Ранее в Кремле заявляли о готовности в принципе возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и Соединенными Штатами. Среди вопросов, которые могут обсуждаться, — условия прекращения войны и будущие договоренности в сфере безопасности. Однако готовность продолжить переговоры еще не означает, что стороны согласовали конкретные условия мирного соглашения.

Возможная встреча Зеленского и Путина на высшем уровне также будет зависеть от того, удастся ли согласовать её формат и повестку дня. Пока что заявления о прямых переговорах остаются частью дипломатических сигналов, а не подтверждённым планом встречи. Итак, Стубб и Стере действительно провели беседу с Путиным, обсудили завершение войны и предстоящие переговоры. Однако утверждение о том, что Зеленский уже выразил готовность приехать на прямые переговоры в Москву, пока исходит от представителя Кремля и требует подтверждения со стороны Украины. Об этом сообщили российские государственные СМИ, в частности «Вести».

Напомним, что Путин не намерен отказываться от захвата Донбасса — Reuters.



Дональд Туск оценил результаты беседы лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США и Россия не смогут договориться о прекращении войны без участия Украины. Он подчеркнул, что за столом переговоров также должны присутствовать европейские страны, ведь от будущего соглашения будет зависеть безопасность всего континента. Об этом Мерц сказал 27 октября во время выступления в Сингапуре.

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