У Польщі 78 роботодавців тестують скорочений робочий час — RMF24

У Польщі урядовий пілотний проєкт зі скорочення робочого часу охоплює 78 роботодавців: 38 приватних і 40 публічного сектору. Тестовані моделі стосуються майже 5 тисяч працівників із різних галузей, повідомляє RMF24.

Скорочення без зниження зарплат

За даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, у першій половині 2026 року учасники програми скоротили робочий час щонайменше на 10%. У другому півріччі скорочення вже становило 20%.

Учасники пілоту застосовують кілька моделей. Найчастіше вони поступово зменшують кількість робочих годин на тиждень. Частина роботодавців обрала чотириденний робочий тиждень, а інші запровадили додаткові вихідні. Пілотна програма передбачає збереження попереднього рівня оплати праці попри меншу тривалість роботи.

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Організаційні виклики

Польське міністерство зазначає, що нові моделі можливо запроваджувати без порушення роботи установ і підприємств. Водночас роботодавці повідомляють про труднощі зі складанням графіків, забезпеченням замін на час відсутності працівників, безперервністю виробництва та обслуговуванням клієнтів.

Тестування триватиме до кінця грудня 2026 року. Після завершення проєкту його учасники мають підготувати звіти, які дадуть змогу оцінити наслідки скорочення робочого часу та визначити моделі, придатні для окремих секторів економіки. На реалізацію програми у 2025–2027 роках передбачено 50 млн злотих, а максимальна підтримка одного проєкту може сягнути 1 млн злотих.

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