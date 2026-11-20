Силы обороны Украины уничтожили на фронте 52-летнего россиянина Алексея Монахова, который ранее занимался профессиональным хоккеем и становился чемпионом Беларуси. Почти всю свою профессиональную карьеру Монахов провёл в белорусских хоккейных клубах. Однако впоследствии он оказался в рядах российских оккупационных войск и погиб в войне против Украины.

Почти всю профессиональную карьеру Алексей Монахов провёл в Беларуси. Он выступал за гродненский «Неман», минские «Тивали» и «Керамин», «Гомель», могилевское «Химволокно», «Витебск» и «Брест».

В составе «Тивали» Алексей Монахов стал чемпионом Беларуси в сезоне 1999/2000. В сезоне 2001/2002 вместе с «Гомелем» он выиграл Кубок Беларуси.

Монахов также четыре раза становился серебряным призёром чемпионата Беларуси — в сезонах 1992/1993, 1993/1994, 1995/1996 и 1996/1997. В сезоне 1997/1998 он завоевал бронзовую медаль.

После возвращения из Беларуси Монахов несколько лет работал тренером в спортивной школе олимпийского резерва в российском городе Электросталь.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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