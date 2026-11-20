Na kierunku Gulyajpole rosyjscy okupanci wykorzystują mgłę, aby ukrywać swoje przemieszczanie się i manewrować pojazdami samochodowymi oraz motocyklami.

Jak zauważają wojskowi, w strefie odpowiedzialności VII Korpusu Sił Powietrznych najeźdźcy próbują wykorzystać jesienną niepogodę do poprawy swojej sytuacji taktycznej.

„Od początku listopada okupanci wielokrotnie przeprowadzali manewry z wykorzystaniem sprzętu pod osłoną mgły, aby przedrzeć się w głąb ukraińskiej linii obrony. Ukraińscy żołnierze neutralizują takie przemieszczenia wroga, uwzględniając dostępne siły i środki. Ogółem od początku listopada Siły Obronne zniszczyły i uszkodziły prawie 1 tys. sztuk wrogiej techniki. Są to samochody, motocykle i quady, działa, systemy rakietowe oraz pojazdy opancerzone” – zaznaczają w korpusie.

Doniesiono również, że podczas niekorzystnych warunków pogodowych Rosjanie częściej stosują taktykę infiltracji pojedynczymi żołnierzami piechoty, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wykrycia.

Jednocześnie najeźdźcy próbują kompleksowo oddziaływać na ukraińską obronę i stworzyć warunki do posuwania się w kierunku Zaporoża. Nie osiągając pożądanego rezultatu na polu bitwy, nasilają ataki na szlaki logistyczne i infrastrukturę tyłową. W szczególności atakują Zaporoże za pomocą kierowanych bomb lotniczych, rakiet i dronów uderzeniowych. Ataki te mają nie tylko wymiar militarny, ale także informacyjno-psychologiczny.

Informację tę podał na Facebooku 7. korpus szybkiego reagowania Sił Desantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Przypomnijmy, że: Wideo: Rosjanie zintensyfikowali ofensywę na kierunku Huliaipole i wykorzystują niekorzystne warunki pogodowe.

Czytaj nas na