0:00 / 0:00

На Гуляйпільському напрямку російські окупанти використовують туман, щоб приховувати переміщення та маневрувати на автомобільній і мототехніці.

Як зауважують військові, у смузі відповідальності сьомого корпусу ДШВ загарбники намагаються використати осінню негоду для покращення свого тактичного положення.

«З початку листопада окупанти неодноразово здійснювали маневри з допомогою техніки під прикриттям туману, щоб просунутися в глибину української оборони на техніці. Українські воїни нейтралізують такі переміщення противника з урахуванням наявних сил та засобів. Загалом із початку листопада Сили оборони знищили та пошкодили майже 1 тис. одиниць ворожої техніки. Це автомобілі, мото- та квадроцикли, гармати, РСЗВ та бронетехніка», – зазначають у корпусі.

Повідомляється, що також у негоду росіяни активніше використовують тактику інфільтрації поодинокими піхотинцями, щоб знизити ймовірність виявлення.

Одночасно загарбники намагаються комплексно впливати на українську оборону та створювати передумови для просування в бік Запоріжжя. Не досягнувши бажаного результату на полі бою, вони посилюють удари по логістичних маршрутах і тиловій інфраструктурі. Зокрема, б'ють по Запоріжжю керованими авіабомбами, ракетами й ударними безпілотниками. Такі атаки мають не лише військову, а й інформаційно-психологічну складову.

Про це сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

Нагадаємо, що Відео: Росіяни посилили наступ на Гуляйпільському напрямку та використовують негоду.

Читай нас у