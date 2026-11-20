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Сили оборони України 20 листопада заявили, що завдали далекобійних ударів по двох підприємствах російського військово-промислового комплексу в Сибіру та нафтоналивному терміналу в Мурманській області РФ. Інформацію про ці об’єкти оприлюднили у звіті командувача Сил безпілотних систем, присвяченому результатам ударів за останні 50 діб.

За інформацією аналітиків, у звіті вперше публічно назвали три об’єкти, про ураження яких раніше не повідомляли. Особливу увагу привернули удари по підприємствах у Сибіру, які належать до найвіддаленіших цілей українських Сил оборони.

Одним із таких об’єктів стало акціонерне товариство «Анозіт». Підприємство спеціалізується на виробництві компонентів твердого ракетного палива, яке використовують у ракетних двигунах.

Ураження цього виробництва потенційно може вплинути на постачання сировини для російської ракетної промисловості. Водночас інформації про масштаби пошкоджень підприємства наразі немає.

Ще одним об’єктом став ФНВЦ «Алтай», який займається розробленням і виробництвом твердопаливних зарядів для ракетних двигунів.

За даними Exilenova+, продукцію підприємства використовують, зокрема, у балістичних ракетах оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М», якими російські війська регулярно атакують Україну.

Таким чином, удари по підприємствах, пов’язаних із виробництвом ракетного палива, можуть ускладнити забезпечення російського військово-промислового комплексу необхідними компонентами. Однак підтверджених даних про зупинення виробництва на цих об’єктах поки немає.

Третім об’єктом, згаданим у звіті, став нафтоналивний термінал «Вітіно» в Мурманській області Росії.

Термінал призначений для перевалки та зберігання нафтопродуктів. Його інфраструктуру використовують для накопичення й транспортування пального.

У звіті не уточнюється, коли саме відбулися удари по трьох об’єктах, якими засобами їх здійснили та яких пошкоджень зазнали підприємства.

Опубліковані супутникові знімки демонструють розташування зазначених об’єктів, однак самі собою не дають змоги підтвердити масштаби їхнього ураження. Незалежної оцінки наслідків атак наразі немає.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

У Смоленській області Росії в ніч на 20 листопада безпілотники атакували хімічний завод «Дорогобуж», який є одним із найбільших промислових підприємств регіону та виробляє компоненти для промислових вибухових речовин.

У ніч проти 19 листопада безпілотники атакувалиАльметьєвськ, де місцеві жителі нарахували щонайменше 16 потужних вибухів. Однією з можливих цілей називають нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно», що належить компанії «Транснефть».

Раніше безпілотники атакували два російські НПЗ у Краснодарському краї, на обох спалахнули пожежі.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані.

Також Сили оборони завдали удару по НПЗ в Краснодарському краї Росії.

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