На Гуляйпольском направлении российские оккупанты используют туман, чтобы скрывать свои передвижения и маневрировать на автомобилях и мототехнике.

Как отмечают военные, в зоне ответственности седьмого корпуса ДШВ захватчики пытаются использовать осеннюю непогоду для улучшения своего тактического положения.

«С начала ноября оккупанты неоднократно проводили маневры с помощью техники под прикрытием тумана, чтобы продвинуться вглубь украинской обороны на технике. Украинские воины нейтрализуют такие передвижения противника с учетом имеющихся сил и средств. Всего с начала ноября Силы обороны уничтожили и повредили почти 1 тыс. единиц вражеской техники. Это автомобили, мото- и квадроциклы, пушки, РСЗО и бронетехника», — отмечают в корпусе.

Сообщается, что также в непогоду россияне активнее используют тактику инфильтрации отдельными пехотинцами, чтобы снизить вероятность обнаружения.

Одновременно захватчики пытаются комплексно воздействовать на украинскую оборону и создавать предпосылки для продвижения в сторону Запорожья. Не достигнув желаемого результата на поле боя, они усиливают удары по логистическим маршрутам и тыловой инфраструктуре. В частности, наносят удары по Запорожью управляемыми авиабомбами, ракетами и ударными беспилотниками. Такие атаки имеют не только военную, но и информационно-психологическую составляющую.

Об этом седьмой корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Напомним, что Видео: Россияне усилили наступление на Гуляйпольском направлении и используют непогоду.

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