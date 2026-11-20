在苏姆州，以谢苗·洛什琴科命名的第47独立炮兵旅的炮兵们使用HIMARS系统对俄罗斯海军陆战队的营级指挥所发动了导弹打击。 此次打击共击毙20余名俄军士兵，其中以军官为主。

乌克兰炮兵的打击目标是三栋带地下室的单层建筑，俄罗斯黑海舰队第810海军陆战旅第145团第2营的指挥所就设在其中。

通过HIMARS火箭弹的精准打击，该指挥所连同20余名俄军官兵一同被歼灭。据第8空降军消息，被歼灭的占领军中大多数为军官。

“苏梅州没有海。因此，这里本就不该有敌方海军陆战队员，而我们的炮兵却给他们‘送上了退路’，”乌克兰空降兵就此次打击结果评论道。

乌克兰武装部队第8空降突击军团通讯处通报了此次行动的结果。

需要指出的是，在南斯洛博扎纳方向，“前哨”旅所属“阿佩克斯”无人机系统营的操作员击中了一辆俄罗斯PTS-2浮动运输车。

11月16日全天及17日凌晨，乌克兰国防军各部队对俄军的侦察和电子战装备实施了一系列有效打击。

11月17日和18日，乌克兰军队对卢甘斯克州和库尔斯克州的俄罗斯军事后勤设施实施了打击，并证实三架俄罗斯军用运输机遭到损毁。 其中一架飞机——伊尔-76——受损非常严重。

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