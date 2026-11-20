W obwodzie sumskim artylerzyści z 47. Samodzielnej Brygady Artyleryjskiej im. Semiona Łoszczenki przeprowadzili atak rakietowy z systemu HIMARS na batalionowe centrum dowodzenia rosyjskiej piechoty morskiej. W wyniku ataku zlikwidowano ponad 20 rosyjskich żołnierzy, głównie oficerów.

Celem ukraińskich artylerzystów były trzy parterowe budynki z piwnicami, w których znajdowało się stanowisko dowodzenia 2. batalionu 145. pułku 810. brygady piechoty morskiej Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej.

Precyzyjny atak rakietowy z systemu HIMARS zniszczył punkt dowodzenia wraz z ponad 20 rosyjskimi żołnierzami. Według danych 8. korpusu Sił Powietrzno-Desantowych większość zlikwidowanych okupantów stanowili oficerowie.

„W obwodzie sumskim nie ma morza. W związku z tym nie powinno tu być również wrogich marines, którym nasi artylerzyści zafundowali »pożegnalną«” – tak ukraińscy spadochroniarze skomentowali wyniki ataku.

O wynikach operacji poinformował wydział komunikacji 8. korpusu Wojsk Desantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Przypomnijmy, że na kierunku południowo-słobozhańskim operatorzy batalionu systemów bezzałogowych „Apex” z brygady „Forpost” trafili rosyjski pływający transporter PTS-2.

W ciągu 16 listopada oraz w nocy z 16 na 17 listopada oddziały Sił Obronnych Ukrainy zadały serię skutecznych uderzeń na środki rozpoznania i walki radioelektronicznej armii rosyjskiej.

W dniach 17 i 18 listopada ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na obiekty rosyjskiej logistyki wojskowej w obwodach ługańskim i kurskim, a także potwierdziły uszkodzenie trzech wojskowych samolotów transportowych Federacji Rosyjskiej. Jeden z samolotów — Il-76 — doznał bardzo poważnych uszkodzeń.

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