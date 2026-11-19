Były pierwszy zastępca ministra obrony Federacji Rosyjskiej Rusłan Calikow został skazany na 10 lat pozbawienia wolności w kolonii o zaostrzonym reżimie.

Został uznany za winnego przyjęcia łapówek, sprzeniewierzenia środków budżetowych oraz prania brudnych pieniędzy.

Oprócz kary pozbawienia wolności sąd nałożył na niego grzywnę w wysokości 500 mln rubli, pozbawił go odznaczeń państwowych oraz zakazał sprawowania funkcji w służbie cywilnej przez 15 lat po zwolnieniu. Po ogłoszeniu wyroku Calikow został zatrzymany w sali sądowej.

Prokuratura domagała się dla niego 18 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie sąd oddalił zarzut organizacji grupy przestępczej.

Calikow współpracował z Siergiejem Szojgu jeszcze w Ministerstwie Sytuacji Nadzwyczajnych, a następnie przeniósł się wraz z nim do Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Stanowisko wiceministra piastował od 2012 do 2024 roku.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Siergiej Szojgu w przeddzień nowej rundy trójstronnych rozmów między Ukrainą, USA i Federacją Rosyjską w Abu Zabi wygłosił szereg oświadczeń dotyczących wojny. Twierdzi on, że Kijów rzekomo nie jest gotowy na decyzje, które mogłyby zapewnić długotrwały pokój, a Ukraina i jej europejscy partnerzy rzekomo przygotowują się do kontynuacji działań wojennych.

W rosyjskim podręczniku z podstaw bezpieczeństwa życia z 2026 roku ostrzega się uczniów przed rzekomą totalną inwigilacją ze strony Apple i Google, a także przed niebezpieczeństwami związanymi z używaniem smartfonów i kryptowalut. Podręcznik został przygotowany pod redakcją Julii Szojgu – starszej córki byłego ministra obrony RF Siergieja Szojgu.

Pierwszy zastępca ministra obrony Rosji Leonid Gornin, odpowiedzialny za finansowanie armii, posiada luksusowe nieruchomości w Moskwie i podmoskowskich przedmieściach o łącznej wartości około 6,4 mln dolarów.

Czytaj nas na