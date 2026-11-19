Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że proces uzgadniania wymiany jeńców między Ukrainą a Rosją znajduje się w końcowej fazie. Jak powiedział, obecnie służby specjalne obu krajów dokonują weryfikacji list osób, które mogą zostać uwzględnione w wymianie.

Rzecznik prasowy rosyjskiego dyktatora zaznaczył, że Moskwa liczy na przeprowadzenie wymiany w najbliższym czasie. Podkreślił, że obecnie służby specjalne Rosji i Ukrainy zajmują się weryfikacją list osób przeznaczonych do wymiany jeńców.

W przeddzień tego wydarzenia pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec poinformował o nowych szczegółach dotyczących przygotowań do zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców między Ukrainą a Rosją. Według niego strona rosyjska potwierdziła gotowość do pracy nad wymianą co najmniej tysiąca osób, a także do rozważenia włączenia do list cywilnych obywateli Ukrainy.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Wcześniej informowaliśmy, że w piątek, 23 października, Ukraina odzyskała z rosyjskiej niewoli 270 swoich jeńców wojennych.

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