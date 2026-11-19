Rektor Baškirskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego Valentin Pawłow podczas spotkania na kampusie międzyuczelnianym w Ufie wezwał rosyjskie kobiety w wieku do 30 lat, by urodziły po siedmioro dzieci, aby zapewnić krajowi „wielkość” gospodarczą, społeczną i polityczną. Według jego obliczeń, aby osiągnąć ten cel, liczba ludności Rosji musi wzrosnąć pięciokrotnie – do 700 milionów osób.

Powołując się na nieznane „dawne badania”, Pawłow stwierdził, że bez gwałtownego wzrostu dzietności Rosjanom „nie będzie zbyt wygodnie żyć na starość”. Jednocześnie podana przez niego liczba 700 milionów pojawiała się już wielokrotnie w retoryce rosyjskich urzędników i działaczy prorządowych, w szczególności zastępcy szefa administracji prezydenta RF Magomedsalama Magomedowa, chociaż nie istnieją żadne naukowe uzasadnienia demograficzne dla tego wskaźnika.

Wezwania do posiadania wielu dzieci pojawiają się na tle głębokiego kryzysu demograficznego, w którym Rosja znajduje się od 2015 roku. Po okupacji Krymu łączny współczynnik dzietności w kraju spadł z 1,78 do 1,36 dziecka na jedną kobietę, a roczna liczba noworodków zmniejszyła się z 1,94 do 1,22 miliona. W związku ze spadkiem liczby urodzeń liczba szpitali położniczych w Federacji Rosyjskiej zmniejszyła się o prawie 20% w porównaniu z rokiem 2020, a liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli spadła do najniższego poziomu od dziesięciu lat.

Pomimo wydania 4 bilionów rubli na projekt narodowy „Demografia”, w latach 2018–2024 naturalny spadek liczby ludności Rosji wyniósł około 4 milionów osób. Według szacunków ekspertów, na koniec 2026 roku liczba noworodków w kraju może nieznacznie przekroczyć jeden milion, co wynika z wkroczenia w wiek rozrodczy nielicznego pokolenia lat 90., spadkiem dochodów oraz niepewnością gospodarczą spowodowaną wojną przeciwko Ukrainie.

Źródło: UTV.

Od początku 2026 roku oddziały Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły za pomocą bezzałogowych statków powietrznych ponad 2 miliony celów armii rosyjskiej. W szczególności ukraińscy operatorzy dronów zlikwidowali lub ciężko ranili ponad 320 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

Według informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby, 18 listopada, ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1 970 rosyjskich okupantów.

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