俄罗斯联邦前国防部第一副部长鲁斯兰·察利科夫被判处10年严管劳改营监禁。

他被认定犯有受贿、挪用公款和洗钱罪。

除监禁外，法院还判处其5亿卢布罚金，剥夺其国家荣誉，并禁止其在获释后15年内担任公职。判决宣读后，察利科夫当庭被羁押。

检方曾要求判处其18年监禁。与此同时，法院撤销了其组织犯罪团伙的指控。

塔利科夫早年曾在紧急情况部与谢尔盖·绍伊古共事，随后追随他进入俄罗斯国防部。他于2012年至2024年期间担任副部长一职。

在乌克兰、美国和俄罗斯将于阿布扎比举行新一轮三方会谈前夕，俄罗斯安全委员会秘书谢尔盖·绍伊古就战争问题发表了一系列声明。 他声称，基辅方面似乎尚未做好准备接受能够确保长期和平的解决方案，而乌克兰及其欧洲伙伴似乎正在为延续军事行动做准备。

在2026年版的俄罗斯《生命安全基础》教科书中，学生们被警告称苹果和谷歌似乎正在进行全面监控，并提醒他们使用智能手机和加密货币的危险性。 该手册由尤利娅·绍伊古（俄罗斯前国防部长谢尔盖·绍伊古的长女）主编。

负责军队财政保障的俄罗斯国防部第一副部长列昂尼德·戈尔宁，在莫斯科及莫斯科州拥有总价值约640万美元的顶级房产。

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