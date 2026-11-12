Szkody wyrządzone środowisku naturalnemu Ukrainy w wyniku wojny wyniosły 190 mld dolarów — Sibiga

Od początku pełnej inwazji szkody wyrządzone środowisku naturalnemu Ukrainy w wyniku rosyjskiej agresji szacuje się na 190 mld dolarów amerykańskich. Jednocześnie nawet 139 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy może być zanieczyszczone minami i innymi przedmiotami wybuchowymi.

Jak poinformowała służba prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, szef ukraińskiej dyplomacji przebywa z wizytą w Turcji. Podczas międzynarodowej konferencji przedstawił ekologiczne skutki rosyjskiej agresji i wezwał partnerów do wzmocnienia wsparcia dla Ukrainy.

Podczas wystąpienia Andrij Sybiga zwrócił uwagę społeczności międzynarodowej na ogromne zniszczenia środowiska naturalnego Ukrainy spowodowane rosyjską inwazją.

Według niego od 2022 roku straty ekologiczne Ukrainy wyniosły 190 mld dolarów, a znaczne obszary pozostają potencjalnie niebezpieczne z powodu min i przedmiotów wybuchowych.

Wśród innych poważnych skutków rosyjskiej agresji minister wymienił zniszczenie elektrowni wodnej w Kachowkach przez wojska rosyjskie oraz okupację elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Osobno Sybiga podkreślił wpływ rosyjskich ataków na porty nad Morzem Czarnym na globalne bezpieczeństwo żywnościowe.

Według jego szacunków w bieżącym sezonie na rynkach światowych może zabraknąć 30–32 mln ton ukraińskich produktów rolnych o łącznej wartości około 10 mld dolarów amerykańskich. Stanowi to połowę potencjału eksportowego Ukrainy.

Minister podkreślił, że Ukraina posiada już praktyczne doświadczenie w zapewnianiu stabilności systemu energetycznego podczas ataków rakietowych, utrzymaniu funkcjonowania portów w warunkach ostrzału oraz przywracaniu terenów oczyszczonych z min do użytku rolnego.

Jednocześnie wezwał partnerów międzynarodowych do podjęcia konkretnych działań wspierających. Wśród priorytetów znalazło się wzmocnienie obrony przeciwlotniczej w celu ochrony ukraińskiej infrastruktury energetycznej oraz zwiększenie presji gospodarczej na Rosję, w szczególności na źródła finansowania jej machiny wojennej.

„Rosja musi zapłacić za wszystkie wyrządzone szkody, w tym szkody wyrządzone środowisku naturalnemu. A sprawiedliwy i trwały pokój dla Ukrainy jest warunkiem bezpieczeństwa klimatycznego całej Europy” – oświadczył szef MSZ.

Jednym z kluczowych wydarzeń konferencji było otwarcie Narodowego Pawilonu Ukrainy pod hasłem „Ukraina – to rozwiązanie”.

W pawilonie zaprezentowano politykę klimatyczną państwa, reformy na drodze do integracji europejskiej oraz podejścia do ekologicznej odbudowy kraju w warunkach wojny na pełną skalę.

„Dla nas transformacja energetyczna to nie kwestia polityki, ale kwestia przetrwania” – podkreślił Andrij Sybiga, zaznaczając, że ekologia jest dla Ukrainy kwestią bezpieczeństwa.

Na marginesie konferencji COP31 Andrij Sybiga przeprowadził ponad półtorej tuziny rozmów z międzynarodowymi partnerami.

Głównymi tematami spotkań były dążenie do sprawiedliwego pokoju, wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy oraz zwiększenie presji na Rosję.

Minister podkreślił, że działania dyplomatyczne w ramach konferencji trwają. Podziękował również Turcji za organizację COP31, a Australii – za partnerstwo w kierowaniu procesem negocjacyjnym.

Oświadczył to minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga podczas udziału w wydarzeniach 31. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP31).

Przypomnijmy, że Państwowa Inspekcja Ekologiczna Ukrainy przedstawiła Rejestr szkód ekologicznych spowodowanych rosyjską agresją. Został on utworzony w celu gromadzenia i systematyzowania informacji o szkodach wyrządzonych środowisku naturalnemu Ukrainy, a także w celu zabezpieczenia dowodów niezbędnych do późniejszego uzyskania odszkodowania.

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