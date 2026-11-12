Ущерб, нанесенный окружающей среде Украины в результате войны, составил 190 млрд долларов, — Сибига

С начала полномасштабного вторжения ущерб, нанесенный окружающей среде Украины в результате российской агрессии, оценивается в 190 млрд долларов США. При этом до 139 тысяч квадратных километров украинской территории могут быть загрязнены минами и другими взрывоопасными предметами.

Как сообщили в пресс-службе МИД, глава украинской дипломатии находится с визитом в Турции. На международной конференции он рассказал об экологических последствиях российской агрессии и призвал партнеров усилить поддержку Украины.

Во время выступления Андрей Сибига обратил внимание международного сообщества на масштабные разрушения украинской окружающей среды в результате российского вторжения.

По его словам, с 2022 года экологический ущерб Украины достиг 190 млрд долларов, а значительные территории остаются потенциально опасными из-за мин и взрывоопасных предметов.

Среди других серьезных последствий российской агрессии министр назвал разрушение Каховской ГЭС российскими войсками и оккупацию Запорожской атомной электростанции.

Отдельно Сибига подчеркнул влияние российских ударов по черноморским портам на глобальную продовольственную безопасность.

По его оценке, в этом сезоне мировые рынки могут недополучить 30–32 млн тонн украинской сельскохозяйственной продукции общей стоимостью около 10 млрд долларов США. Это составляет половину экспортного потенциала Украины.

Министр подчеркнул, что Украина уже имеет практический опыт обеспечения устойчивости энергетической системы во время ракетных атак, поддержания работы портов в условиях обстрелов и возвращения разминированных земель в сельскохозяйственное использование.

В то же время он призвал международных партнеров перейти к конкретным шагам по оказанию поддержки. Среди приоритетов — укрепление противовоздушной обороны для защиты украинской энергетической инфраструктуры и усиление экономического давления на Россию, в частности на источники финансирования ее военной машины.

«Россия должна заплатить за весь нанесённый ущерб, в том числе и окружающей среде. А справедливый и прочный мир для Украины — это условие климатической безопасности всей Европы», — заявил глава МИД.

Одним из ключевых событий конференции стало открытие Национального павильона Украины под лозунгом «Украина — это решение».

В павильоне были представлены климатическая политика государства, реформы на пути к европейской интеграции и подходы к зеленому восстановлению страны в условиях полномасштабной войны.

«Для нас энергетический переход — это не вопрос политики, а вопрос выживания», — отметил Андрей Сибига, подчеркнув, что экология для Украины является вопросом безопасности.

На полях COP31 Андрей Сибига провел более полутора десятков переговоров с международными партнерами.

Основными темами встреч стали приближение справедливого мира, укрепление международной поддержки Украины и усиление давления на Россию.

Министр отметил, что дипломатическая работа в рамках конференции продолжается. Также он поблагодарил Турцию за организацию COP31, а Австралию — за партнерство в руководстве переговорным процессом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время участия в мероприятиях 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Напомним, Государственная экологическая инспекция Украины представила Реестр экологического ущерба, нанесенного российской агрессией. Его создали для сбора и систематизации информации о вреде, нанесенном украинской окружающей среде, а также для сохранения доказательств, необходимых для дальнейшего возмещения ущерба.

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