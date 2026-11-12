西比加称，战争给乌克兰环境造成的损失已达1900亿美元

自全面入侵开始以来，俄罗斯侵略给乌克兰环境造成的损失估计达1900亿美元。与此同时，乌克兰境内多达13.9万平方公里的领土可能被地雷和其他爆炸物污染。

据外交部新闻处消息，乌克兰外交部长正在对土耳其进行访问。他在国际会议上介绍了俄罗斯侵略造成的环境后果，并呼吁合作伙伴加强对乌克兰的支持。

安德烈·西比加在发言中向国际社会指出，俄罗斯入侵导致乌克兰环境遭受了大规模破坏。

据他介绍，自2022年以来，乌克兰的生态损失已达1900亿美元，且由于地雷和爆炸物的存在，大片地区仍存在潜在危险。

在列举俄罗斯侵略的其他严重后果时，该部长提到了俄军摧毁卡霍夫水电站以及占领扎波罗热核电站等事件。

西比加特别强调了俄罗斯对黑海港口的袭击对全球粮食安全的影响。

据他估算，本季全球市场可能短缺3000万至3200万吨乌克兰农产品，总价值约100亿美元。这相当于乌克兰出口潜力的半数。

该部长强调，乌克兰已积累了在导弹袭击期间确保能源系统稳定、在炮击条件下维持港口运营以及将已排雷土地恢复农业用途的实践经验。

与此同时，他呼吁国际合作伙伴采取具体的支援措施。优先事项包括：加强防空能力以保护乌克兰能源基础设施，以及加大对俄罗斯的经济压力，特别是针对其战争机器的资金来源。

“俄罗斯必须为造成的所有损害，包括对环境的损害，承担责任。而乌克兰实现公正且持久的和平，是整个欧洲气候安全的必要条件，”这位外交部长表示。

本次会议的一大亮点是乌克兰国家展馆的揭幕，其口号为“乌克兰就是解决方案”。

展馆内展示了该国的气候政策、迈向欧洲一体化的改革举措，以及在全面战争背景下实现国家绿色复苏的策略。

“对我们来说，能源转型不是一个政治问题，而是一个生存问题，”安德烈·西比加强调道，并指出对乌克兰而言，生态问题关乎国家安全。

在COP31会议期间，安德烈·西比加与国际合作伙伴进行了十多次会谈。

会谈的主要议题包括推动实现公正和平、巩固国际社会对乌克兰的支持以及加强对俄罗斯的施压。

这位部长强调，会议期间的外交工作仍在持续进行。他还感谢土耳其主办COP31，并感谢澳大利亚在领导谈判进程方面提供的合作。

乌克兰外交部长安德烈·西比加在参加《联合国气候变化框架公约》第31次缔约方会议（COP31）相关活动时发表了上述声明。

值得一提的是，乌克兰国家环境监察局公布了《俄罗斯侵略造成的环境损失登记册》。该登记册旨在收集和系统整理有关乌克兰环境所受损害的信息，并保存后续索赔所需的证据。

企业战争损失赔偿：《RD4U损失登记册》及索赔评估。

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