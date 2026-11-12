Збитки довкіллю України через війну сягнули $190 млрд, — Сибіга

0:00 / 0:00

Від початку повномасштабного вторгнення збитки, завдані довкіллю України російською агресією, оцінюються у 190 млрд доларів США. Водночас до 139 тисяч квадратних кілометрів української території можуть бути забруднені мінами та іншими вибухонебезпечними предметами.

Як повідомили у пресслужбі МЗС, глава української дипломатії перебуває з візитом у Туреччині. На міжнародній конференції він представив екологічні наслідки російської агресії та закликав партнерів посилити підтримку України.

Під час виступу Андрій Сибіга звернув увагу міжнародної спільноти на масштабні руйнування українського довкілля внаслідок російського вторгнення.

За його словами, з 2022 року екологічні збитки України сягнули 190 млрд доларів, а значні території залишаються потенційно небезпечними через міни та вибухонебезпечні предмети.

Серед інших серйозних наслідків російської агресії міністр назвав руйнування Каховської ГЕС російськими військами та окупацію Запорізької атомної електростанції.

Окремо Сибіга наголосив на впливі російських ударів по чорноморських портах на глобальну продовольчу безпеку.

За його оцінкою, цього сезону світові ринки можуть недоотримати 30–32 млн тонн української аграрної продукції загальною вартістю близько 10 млрд доларів США. Це становить половину експортного потенціалу України.

Міністр підкреслив, що Україна вже має практичний досвід забезпечення стійкості енергетичної системи під час ракетних атак, підтримання роботи портів в умовах обстрілів та повернення розмінованих земель до сільськогосподарського використання.

Водночас він закликав міжнародних партнерів перейти до конкретних кроків підтримки. Серед пріоритетів — посилення протиповітряної оборони для захисту української енергетичної інфраструктури та посилення економічного тиску на Росію, зокрема на джерела фінансування її воєнної машини.

«Росія має заплатити за всю завдану шкоду, зокрема й довкіллю. А справедливий і тривалий мир для України – це умова кліматичної безпеки всієї Європи», – заявив глава МЗС.

Однією з ключових подій конференції стало відкриття Національного павільйону України під гаслом «Україна – це рішення».

У павільйоні представили кліматичну політику держави, реформи на шляху до європейської інтеграції та підходи до зеленого відновлення країни в умовах повномасштабної війни.

«Для нас енергетичний перехід – це не питання політики, а питання виживання», – наголосив Андрій Сибіга, підкресливши, що екологія для України є питанням безпеки.

На полях COP31 Андрій Сибіга провів понад півтора десятка переговорів із міжнародними партнерами.

Основними темами зустрічей стали наближення справедливого миру, зміцнення міжнародної підтримки України та посилення тиску на Росію.

Міністр наголосив, що дипломатична робота в межах конференції триває. Також він подякував Туреччині за організацію COP31, а Австралії — за партнерство в керівництві переговорним процесом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час участі у заходах 31-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP31).

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція України презентувала Реєстр екологічних збитків, завданих російською агресією. Його створили для збору та систематизації інформації про шкоду українському довкіллю, а також збереження доказів, необхідних для подальшого відшкодування збитків.

Компенсація воєнних збитків бізнесу: Реєстр збитків RD4U та оцінка вимог.

В Україні запрацював Реєстр збитків, завданих агресією рф проти України: як подати заявку.

Читай нас у