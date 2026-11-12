Na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu ługańskiego rosyjskie siły bezpieczeństwa zatrzymały 17-letniego mieszkańca Siwerskodonecka, którego oskarżają o przygotowywanie zamachu bombowego w jednej z placówek edukacyjnych miasta. Sąd okupacyjny podjął decyzję o umieszczeniu nieletniego w areszcie.

Według wersji rosyjskiego śledztwa, w 2023 roku nieletni został rzekomo zwerbowany za pośrednictwem Telegrama do działalności organizacji uznanej w Rosji za terrorystyczną.

Rosyjskie służby bezpieczeństwa twierdzą, że chłopak otrzymywał od nieznanych opiekunów zadania, za wykonanie których obiecano mu wynagrodzenie pieniężne.

W szczególności w przeddzień 9 maja 2026 roku rzekomo dopuścił się znieważenia symboli radzieckiego zwycięstwa w II wojnie światowej i nagrał swoje działania na wideo.

Następnie, jak twierdzi Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej, kuratorzy rzekomo zlecili nastolatkowi zorganizowanie wybuchu w jednej ze szkół w Siwerskodonetsku.

Według twierdzeń okupantów celem ataku miało być zabicie uczniów klas młodszych i starszych. Rosyjskie śledztwo twierdzi również, że chłopcu przekazano instrukcje dotyczące wykonania urządzenia wybuchowego oraz działań konspiracyjnych.

FSB poinformowała, że zatrzymano nieletniego przed realizacją rzekomego planu.

Śledczy okupantów zarzucają 17-letniemu mieszkańcowi Siwerskodonecka udział w działalności organizacji uznanej w RF za terrorystyczną, odbycie szkolenia w celu prowadzenia działalności terrorystycznej oraz przygotowywanie zamachu terrorystycznego.

Na wniosek rosyjskiej Komisji Śledczej nastolatek został umieszczony w areszcie. Śledztwo trwa.

Jednocześnie strona rosyjska nie ujawnia tożsamości zatrzymanego, nazwy placówki edukacyjnej ani organizacji, do której rzekomo należał. Nie wiadomo również, czy nieletni ma dostęp do niezależnego adwokata.

Wszystkie zarzuty wobec nastolatka opierają się obecnie na oświadczeniach rosyjskich służb bezpieczeństwa.

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Informację tę podała Komisja Śledcza Federacji Rosyjskiej.

Wcześniej rosyjskiemu generałowi porucznikowi postawiono zarzuty wydania rozkazu przeprowadzenia ataku rakietowego na Narodowe Muzeum Literacko-Pamiątkowe im. Grigorija Skovorody w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku, który miał miejsce 6 maja 2022 r., budynek uległ znacznym zniszczeniom, a osoba cywilna pełniąca służbę ochronną w muzeum odniosła rany.

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