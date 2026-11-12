Zelenski opowiedział, jakich kwestii Rosja odmówiła omówienia w Abu Zabi

Podczas rozmów w Abu Zabi, które odbyły się dzień wcześniej, strona rosyjska oświadczyła, że nie ma uprawnień do omawiania kwestii deeskalacji na Morzu Czarnym oraz zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Zamiast tego Rosja dąży do dalszego przeprowadzania ataków na terytorium Ukrainy.

„Niestety, wczoraj Rosjanie oświadczyli, że nie mają uprawnień do omawiania działań, które mogłyby złagodzić okropności tej wojny, i stało się to pomimo kolejnej próby z naszej strony, by doprowadzić do podjęcia kroków w kierunku deeskalacji na Morzu Czarnym oraz zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną na Ukrainie. W odpowiedzi nasza delegacja usłyszała jednak, że rosyjski przywódca jest wściekły i chce nadal przeprowadzać ataki” – powiedział Zełenski podczas wystąpienia na posiedzeniu plenarnym szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w czwartek.

Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zełenski podsumował pierwszy dzień trójstronnych rozmów w Abu Zabi.

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