Зеленский рассказал, какие вопросы Россия отказалась обсуждать в Абу-Даби

В ходе переговоров в Абу-Даби, состоявшихся накануне, российская сторона заявила, что не уполномочена обсуждать деэскалацию в Чёрном море и прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Вместо этого Россия стремится и в дальнейшем наносить удары по украинской территории.

«К сожалению, вчера россияне заявили, что не имеют права обсуждать меры, которые могли бы уменьшить ужасы этой войны, и это произошло несмотря на очередную попытку с нашей стороны добиться шагов по деэскалации в Чёрном море и прекращению атак на энергетическую инфраструктуру в Украине. Но в ответ наша делегация услышала, что российский лидер разгневан и хочет продолжать наносить удары», — сказал Зеленский во время выступления на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в четверг.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подвел итоги первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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