Specjalni przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, udają się do stolicy Niemiec, gdzie mają spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami. Rozmowy odbędą się w ramach posiedzenia Koalicji Chętnych.

Kushner poinformował o tym na platformie X.

Jak powiedział, celem ich podróży jest wzmocnienie koordynacji między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i partnerami europejskimi, a także uzgodnienie wspólnego stanowiska w sprawie kluczowych elementów trwałego pokoju.

Kushner zaznaczył, że podczas spotkań strony planują również przygotować porządek obrad i zaproponować format kolejnej rundy rozmów wielostronnych.

Osobno przedstawiciele amerykańscy omówią, w jaki sposób działania Koalicji Chętnych mogą przyczynić się do wypracowania porozumień dotyczących bezpieczeństwa po zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej. W szczególności chodzi o wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz szerszy system, który wzmocni stabilność w Europie i zmniejszy ryzyko przyszłych konfliktów.

„Prezydent Donald Trump jest zdecydowany zakończyć tę straszną wojnę i zapewnić trwały pokój, który sprawi, że cała Europa będzie bezpieczniejsza” – napisał Kushner w serwisie społecznościowym X.

Wcześniej Kushner zapowiedział kolejną rundę rozmów.

Przypomnijmy, że po rozmowach z Putinem Witkoff i Kushner spotkali się z Zełenskim.

Kolejna runda kontaktów dyplomatycznych dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie nie przyniosła przełomu. Po dwudniowych rozmowach w Abu Zabi specjalni wysłannicy prezydenta USA Stephen Witkoff i Jared Kushner spotkali się z Władimirem Putinem w Moskwie. Rozmowa trwała około dwóch godzin.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, podsumowując spotkanie z Władimirem Putinem, ogłosił pewien postęp i wyraził nadzieję na ogłoszenie kolejnej rundy rozmów.

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