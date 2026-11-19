美国总统唐纳德·特朗普的特别代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳正前往德国首都，将在那里与弗拉基米尔·泽连斯基及欧洲各国领导人会晤。谈判将在自愿联盟会议期间举行。

库什纳在X平台上公布了这一消息。

据他介绍，此行的目的是加强乌克兰、美国与欧洲伙伴之间的协调，并就实现持久和平的关键要素达成共同立场。

库什纳指出，在会晤期间，各方还计划拟定下一轮多边谈判的议程和建议形式。

此外，美国代表还将讨论“自愿联盟”的工作如何有助于在俄乌战争结束后达成安全协议。 具体而言，这涉及为乌克兰提供可靠的安全保障，以及建立一个更广泛的体系，以巩固欧洲的稳定并降低未来冲突的风险。

“唐纳德·特朗普总统决心结束这场可怕的战争，并确保实现持久和平，使整个欧洲更加安全，”库什纳在社交媒体X上写道。

此前，库什纳曾宣布将举行新一轮谈判。

需要指出的是，在与普京会谈后，维特科夫和库什纳会见了泽连斯基。

关于结束乌克兰战争的又一轮外交接触未能取得突破。 在阿布扎比进行为期两天的谈判后，美国总统特使史蒂芬·维特科夫和贾里德·库什纳在莫斯科会见了弗拉基米尔·普京。会谈持续了约两小时。

美国总统特使史蒂夫·维特科夫在与弗拉基米尔·普京会晤后表示，双方取得了一定进展，并希望能够宣布下一轮谈判的安排。

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