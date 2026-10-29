Европейская комиссия объявила о запуске нового набора заявок на оборонные займы объемом 21,3 млрд евро в рамках программы SAFE. Подать заявку на финансирование смогут все государства-члены ЕС, в том числе страны, не участвовавшие в первом наборе, сообщает RMF24.

Средства остались после первого распределения

Новый финансовый пул сформировали из средств, которые не были использованы во время первого распределения. Тогда 19 стран-участниц программы в совокупности получили 150 млрд евро, а наибольшая сумма — 43,7 млрд евро — была выделена Польше.

Некоторые страны позднее сократили заявленную потребность в финансировании. Италия решила использовать 8 млрд евро вместо запланированных 15 млрд, а Венгрия сократила ожидаемую сумму с 16 млрд до 5,4 млрд евро.

Правила программы не менялись

Отвечая на вопрос о возможном распределении средств, если сумма заявок превысит доступные 21,3 млрд евро, представитель Европейской комиссии Томас Ренье заявил, что Комиссия прежде всего хочет выяснить, удастся ли использовать весь объем финансирования. По его словам, критерии нового набора остаются прежними.

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Ренье также опроверг, что условием получения займов является направление средств на поддержку Украины. Он напомнил, что SAFE предусматривает совместные закупки, а Украина с самого начала была учтена в этом механизме. Представитель призвал государства ЕС реализовывать совместные проекты, чтобы ресурсы были полезны как для национальной оборонной промышленности, так и для Украины.

Польша еще не определилась

Польша пока не приняла решения об участии во втором наборе. Заместитель министра национальной обороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая 8 октября заявляла в Брюсселе, что вопрос остается открытым, в частности из-за необходимости отчитаться об использовании средств нового пула до 2030 года.

В пятницу Польша должна подать в Еврокомиссию первую заявку на выплату более 6 млрд евро по программе SAFE. В мае страна уже получила авансовый платеж в размере 6,5 млрд евро. По словам Собковяк-Чарнецкой, Агентство вооружений заключило в рамках SAFE 39 соглашений и 12 дополнений к ним общей стоимостью 120 млрд злотых.

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