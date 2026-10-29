Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie nowego naboru wniosków o pożyczki obronne o wartości 21,3 mld euro w ramach programu SAFE. O finansowanie będą mogły ubiegać się wszystkie państwa członkowskie UE, w tym kraje, które nie uczestniczyły w pierwszym naborze, informuje RMF24.

Środki pozostały po pierwszym podziale

Nową pulę finansową utworzono ze środków, które nie zostały wykorzystane podczas pierwszego podziału. Wówczas 19 państw uczestniczących w programie otrzymało łącznie 150 mld euro, a największą kwotę — 43,7 mld euro — przyznano Polsce.

Niektóre kraje później zmniejszyły zgłoszone zapotrzebowanie na finansowanie. Włochy zdecydowały się wykorzystać 8 mld euro zamiast planowanych 15 mld, a Węgry zmniejszyły oczekiwaną kwotę z 16 mld do 5,4 mld euro.

Zasady programu nie uległy zmianie

Odpowiadając na pytanie o możliwy podział środków, jeśli suma wniosków przekroczy dostępne 21,3 mld euro, rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier oświadczył, że Komisja chce przede wszystkim ustalić, czy uda się wykorzystać całą pulę finansowania. Jak powiedział, kryteria nowego naboru pozostają takie same.

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Regnier zaprzeczył również, że warunkiem otrzymania pożyczek jest przeznaczenie środków na wsparcie Ukrainy. Przypomniał, że SAFE przewiduje wspólne zakupy, a Ukraina od początku została uwzględniona w tym mechanizmie. Rzecznik wezwał państwa UE do realizacji wspólnych projektów, aby zasoby były korzystne zarówno dla krajowego przemysłu obronnego, jak i dla Ukrainy.

Polska jeszcze nie podjęła decyzji

Polska nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie udziału w drugim naborze. Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oświadczyła 8 października w Brukseli, że kwestia pozostaje otwarta, w szczególności ze względu na konieczność rozliczenia wykorzystania środków z nowej puli do 2030 roku.

W piątek Polska ma złożyć do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o wypłatę ponad 6 mld euro w ramach programu SAFE. W maju kraj otrzymał już 6,5 mld euro zaliczki. Według Sobkowiak-Czarneckiej Agencja Uzbrojenia zawarła w ramach SAFE 39 umów i 12 aneksów do nich o łącznej wartości 120 mld złotych.

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