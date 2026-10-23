气象专家预测，乌克兰11月的气温将高于气候平均值

据气象学家预测，2026年11月乌克兰的月平均气温将略高于气候平均值。预计气温将在+2至+8 °C之间。

她表示，目前有迹象表明，下个月（11月）的气温可能会略有下降。

“但总体而言，根据乌克兰水文气象中心专家的评估，以及全球各预报中心针对我国领土（即东欧地区）的预测，11月的气温仍预计将比气候平均值高出1度。 预计月平均气温将在2至8摄氏度之间，”普图哈表示。

这位气象学家指出，月度预报仅显示总体趋势，需要理解的是，这些季节性预报应随着每个具体月份的临近而进一步细化。

她解释了长期和短期天气预报之间的区别。

“长期预报反映的是趋势。我们不能将其作为每日预报纳入计划。其中没有具体日期的具体数值，也没有明确的温度分布。 只有某些趋势，例如特定区域的气压可能如何，以及此时可能有何种气团到来。这就是我们可以公布的一般性趋势，”普图哈说道。

不过，正如乌克兰国家气象中心这位代表所指出的，气象学家可以将每日天气预报——即短期预报（覆盖3至5天，并提供长达10天的参考信息）——纳入其计划中。

“因此，我们始终呼吁大家主要参考短期（天气——编者注）预报，”她说道。

乌克兰国家紧急情况局下属乌克兰水文气象中心媒体传播部主任娜塔莉娅·普图哈在乌克兰新闻社（Ukrinform）举行的题为“秋冬季节天气： 预报是如何制定的，以及如何提前应对自然变幻莫测”的新闻发布会上透露了这一信息。

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11月，乌克兰预计将逐渐转冷，但总体而言，当月气温可能高于气候平均值。气象学家预计不会出现强烈且持久的霜冻。

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