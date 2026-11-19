Dokument został zarejestrowany w Radzie Najwyższej 19 listopada pod numerem 16235. Projekt uchwały przekazano już do rozpatrzenia kierownictwu parlamentu.

Inicjatorami projektu uchwały jest 18 posłów, wśród których znajdują się Iryna Heraszchenko, Ivanna Klympush-Cincadze, Andrij Lewus, Wołodymyr Arjew, Wołodymyr Wjatrowicz, Maria Ionowa, Iryna Friz oraz Inna Sovsun.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na portalu parlamentarnym dokument został zarejestrowany 19 listopada 2026 roku. Tego samego dnia przekazano go do rozpatrzenia kierownictwu Rady Najwyższej. Na razie nie podjęto decyzji o odwołaniu ministra.

W opublikowanej karcie projektu uchwały nie podano powodów wszczęcia procedury odwołania. Nie ma również na razie informacji o dacie ewentualnego rozpatrzenia dokumentu na sali obrad.

Źródło: Rada Najwyższa

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Wcześniej w sieci wybuchło oburzenie w związku z wypowiedziami Kima na temat weteranów, którzy z pewnością pójdą w stronę przestępczości.

Ponadto Witalij Kim odpowiedział na krytykę ze strony wojskowych po wywiadzie i wyjaśnił swoje stanowisko.

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