Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 19 ноября под номером 16235. Проект постановления уже передан на рассмотрение руководству парламента.

Инициаторами проекта постановления выступили 18 народных депутатов, среди которых Ирина Геращенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Андрей Левус, Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Мария Ионова, Ирина Фриз и Инна Совсун.

Согласно информации на парламентском портале, документ зарегистрирован 19 ноября 2026 года. В тот же день его передали на рассмотрение руководству Верховной Рады. На данный момент решение об увольнении министра не принято.

Причины инициирования увольнения в обнародованной анкете проекта постановления не указаны. Также пока нет информации о дате возможного рассмотрения документа в сессионном зале.

Источник: Верховная Рада

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